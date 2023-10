Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzungen an Chemnitzer Bars

Am Dienstag sind zwei Auseinandersetzungen an Chemnitzer Bars eskaliert. Ein Mann, der erst verletzt wurde, schlug selbst zu und verletzte mehrere Personen.

Von Melanie Daniel

Chemnitz - Am späten Dienstagabend ist es in der Chemnitzer Innenstadt zu zwei Polizeieinsätzen an Bars gekommen.

Der Verdächtige (36) flüchtete nach der Attacke schließlich in die Innere Klosterstraße. © Uwe Meinhold Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte es gegen 21.35 Uhr in einer Bar an der Theaterstraße einen Streit zwischen einem Tunesier (36) und einem Deutschen (37) gegeben. Die Situation eskalierte schließlich und der 37-Jährige brachte den 36-Jährigen zu Boden. Der Tunesier wurde dabei leicht verletzt. Zeugen hatten in der Zwischenzeit die Polizei verständigt, die beim Eintreffen noch beide Beteiligte vor Ort antraf. Gegen den 37-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Im Anschluss wurden beide Männer aus den ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Etwa zwei Stunden später meldete sich der 37-Jährige wieder bei der Polizei. "Zuvor war der 36-Jährige mit einer Stange zur Bar zurückgekehrt und hatte den 37-Jährigen im Außenbereich des Lokals damit geschlagen", teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mit.

Zwei weitere Verletzte nach Attacke