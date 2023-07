Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzungen in Chemnitzer Bars

Chemnitz - Am Samstag haben sich in Chemnitz mehrere Auseinandersetzungen ereignet, bei denen insgesamt vier Personen verletzt wurden.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden Beamte in ein Krankenhaus gerufen, weil sich dort zwei Verletzte (beide 24) befanden, die zuvor in eine Attacke verwickelt waren.

Die beiden Männer hatten sich gegen 1 Uhr am frühen Samstagmorgen mit zwei weiteren Personen in einer Bar in der Zietenstraße aufgehalten, wo es zu einem Streit mit anderen Anwesenden gekommen war. Die beiden 24-Jährigen verließen daraufhin das Lokal.

"Dabei waren ihnen offenbar vier Männer aus der Bar gefolgt. Im Bereich des Alberti-Parks, zwischen Fürstenstraße und Pestalozzistraße, hatten das Quartett die beiden attackiert und kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Personen", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Einer der beiden Männer wurde bei der Attacke schwer verletzt. Er wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Sein Begleiter erlitt leichte Verletzungen.

Ein Bekannter hatte die Männer ins Krankenhaus gebracht. Die Angreifer konnten unerkannt entkommen.