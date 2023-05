18.05.2023 11:04 643 Messer am Hals: Jugendlicher bei Attacke in Chemnitz verletzt

In Chemnitz wurde ein junger Mann in der Theaterstraße bei einer Auseinandersetzung verletzt. Ein unbekannter Mann hielt ihm ein Messer an den Hals.

Von Melanie Daniel

Chemnitz - In Chemnitz ist es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen. In der Theaterstraße in der Chemnitzer Innenstadt wurde ein Jugendlicher (17) bei einer Auseinandersetzung verletzt. (Archivbild) © Ralph Kunz Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 17-Jähriger gegen 18.45 Uhr in der Innenstadt unterwegs, als er in der Theaterstraße von zwei Personen angegriffen wurde. "Ein Unbekannter hielt den jungen Mann fest, während ihn ein zweiter mit einem Messer bedrohte. Nachdem ein Täter den jungen Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen hatte und verbal bedrohte, ließen die Täter ab und entfernten sich in unbekannte Richtung, ohne eine Forderung gestellt zu haben", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Der 17-Jährige wurde durch das Messer am Hals und die Schläge im Gesicht verletzt. Er lehnte eine medizinische Behandlung aber ab. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Ralph Kunz