24.08.2023 16:29 Mieser Wasser-Trick: Rentnerin aus Chemnitz in eigener Wohnung bestohlen

Am gestrigen Mittwoch wurde eine Rentnerin in Chemnitz in ihrer eigenen Wohnung bestohlen. Die Täter fragten nach Wasser und nutzten die Gutmütigkeit aus.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Eine Seniorin aus Chemnitz wurde am gestrigen Mittwoch in ihrer eigenen Wohnung bestohlen. Die Täter nutzten die Gutmütigkeit der Dame aus und krallten sich ihr Bargeld. Nun sind sie über alle Berge. Eine Rentnerin aus Chemnitz wurde am Mittwoch in ihrer eigenen Wohnung beklaut. Die Täter fragten nach einem Glas Wasser, doch eigentlich hatten sie es auf das Bargeld der Frau abgesehen. (Symbolbild) © 123RF/mheim301165 Gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Haustür der Rentnerin in der Further Straße. Ein Mann stand vor der Tür. Er machte ihr klar, dass er Durst habe und dringend etwas zu trinken wolle. "Um ihm zu helfen, begab sich die Seniorin in ihre Wohnung und holte ein Glas Wasser. Der Unbekannte folgte ihr", heißt es von der Polizei. Nachdem er etwas getrunken hatte, schickte die Rentnerin ihn wieder weg. Doch kurze Zeit später tauchte der Mann erneut vor der Wohnungstür auf - diesmal in Begleitung einer Frau, die nun auch etwas trinken wolle. Auch hier zeigte sich die Seniorin gutmütig und brachte ein Glas Wasser. Anschließend verschwand das Duo. Wenig später dann der Schock: Die Rentnerin bemerkte, dass aus einem Wohnzimmerschrank eine dreistellige Summe Bargeld verschwunden war. Sie alarmierte daraufhin die Polizei. Glücklicherweise konnte sie das Diebes-Pärchen beschreiben. Chemnitz Crime Zwei Jungs von Jugendlichen mit Messer bedroht und beraubt



So wurde der Mann beschrieben: etwa 1,70 Meter groß

schlank

dunkler Teint

hatte schwarzes, kurzes, lockiges Haar

So wurde seine Begleiterin beschrieben: schwarze, lange Haare mit einem Pony und Zöpfen

trug eine helle Jeans mit seitlichem Schlitz Polizei sucht Zeugen: Wer kennt das Diebes-Duo? Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Identität des Duos machen können. Konkret fragt die Polizei: Wem sind die beiden Personen noch aufgefallen? Wer kann Hinweise zu einem möglicherweise von ihnen genutzten Fahrzeug geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Nummer 0371/387102 entgegen. Erst in der vergangenen Woche wurden Rentner in Chemnitz in ihrer eigenen Wohnung beklaut. Die Täter gaben sich als Heizungsableser aus, krallten sich Bargeld und Schmuck.

