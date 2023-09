Mitten in Chemnitz: Fußgänger greift Radfahrer an und schlägt auf ihn ein

Die Attacke passierte auf der Stollberger Straße am Museum Gunzenhauser. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Radfahrer am Dienstag gegen 13.40 Uhr auf der Stollberger Straße unterwegs. Offenbar fuhr er auf dem Fußweg in Richtung Zwickauer Straße, als sich ihm am Museum Gunzenhauser plötzlich ein Unbekannter in den Weg stellte. Der Mann bremste den 51-Jährigen aus.

"Anschließend äußerte der Fußgänger offenbar seinen Unmut, weil der Radfahrer den Gehweg nutzte, schlug daraufhin mehrfach auf ihn ein und stieß ihn zu Boden. Weiterhin habe der Unbekannte das Fahrrad nach dem 51-Jährigen geworfen", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Wie der 51-Jährige später gegenüber der Polizei angab, habe er kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, informierte er die Polizei. Der Radfahrer wurde bei der Attacke leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Der Fußgänger wird wie folgt beschrieben: