Mutmaßlicher Drogendealer am Chemnitzer Hauptbahnhof geschnappt

Chemnitz - Erwischt! Die Polizei schnappte in der Nacht auf Donnerstag einen mutmaßlichen Drogendealer (19) in der Chemnitzer Innenstadt . Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Immer wieder schnappt die Chemnitzer Polizei mutmaßliche Drogendealer in der City - zuletzt am vergangenen Wochenende. Ein Jugendlicher (15) wurde im Zentrum mit Drogen und Bargeld erwischt . Die Ermittlungen gegen ihn laufen.

Der Deutsche wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht - dort blieb er allerdings nicht lang. "Die vorläufige Festnahme des Mannes wurde am heutigen Donnerstag durch die Staatsanwaltschaft Chemnitz aufgehoben", so ein Polizeisprecher.

In seinem Rucksack fanden die Beamten 188 Gramm Marihuana, abgepackt in mehreren Cliptütchen und Beuteln. Außerdem hatte er zwei Feinwaagen und viel Bargeld in szenetypischer Stückelung bei sich.

Gegen 1.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den jungen Mann in der Mauerstraße, direkt am Chemnitzer Hauptbahnhof .

Am Mittwochnachmittag konnte die Polizei einen weiteren Drogen-Mann (63) am Chemnitzer Hauptbahnhof schnappen. Der Deutsche sprach die Polizisten gegen 14.15 Uhr an und hatte mehrere Fragen an sie. Dabei machte er einen nervösen und überdrehten Eindruck - verdächtig!

"Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass er schon mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten ist", heißt es.

Daraufhin schauten die Beamten in seiner Tasche nach. Und siehe da: Die Polizisten fanden insgesamt 12 Gramm Crystal in verschiedenen Tüten.



Nun laufen die Ermittlungen gegen den 63-Jährigen wegen Drogenbesitzes.