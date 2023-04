Mutmaßlicher Exhibitionist in Chemnitz geschnappt: Er entblößte sich mehrfach vor Kindern

Der 57-Jährige entblößte sich unter anderem vor der Pablo-Neruda-Schule auf dem Kaßberg. © Maik Börner

So stand er unter anderem bereits am 22. August vor der Pablo-Neruda-Schule in der Hoffmannstraße und hat dort vor fünf Kindern seinen Penis enthüllt. Kurz darauf konnte die Polizei den 57-jährigen Mann bereits feststellen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnten die Beamten im Rahmen der Ermittlungen Zusammenhänge zu weiteren ähnlichen Sachverhalten finden.

Insgesamt werden dem 57-Jährigen nun sieben Taten zur Last gelegt. Dazu zählt auch die Tat am 29. März 2022, als er vor einem Kindergarten in der Straße Usti nad Labem seinem unbedeckten Geschlechtsteil gespielt hatte.

Auch eine weitere Tat in der Hoffmannstraße sowie am selben Tag in der Rudolfstraße werden ihm zur Last gelegt.