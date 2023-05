Nach Notruf-Missbräuchen in Chemnitzer Shopping-Center: Täter geschnappt!

Chemnitz - Immer wieder kam es in der "Galerie Roter Turm" in Chemnitz zu Notruf-Missbräuchen - der Feueralarm wurde ausgelöst, das Einkaufszentrum musste jedes Mal geräumt werden. Nun konnte der Täter geschnappt werden.

Aufregung in der Innenstadt am 29. April: Das Einkaufszentrum "Galerie Roter Turm" musste wegen eines Notruf-Missbrauchs evakuiert werden. © Bernd Rippert

Am 29. April herrschte große Aufregung in der Chemnitzer Innenstadt: Der Feueralarm wurde in der "Galerie Roter Turm" ausgelöst. 2500 Besucher mussten das Einkaufszentrum verlassen, die Feuerwehr rückte an.

Kurze Zeit später gaben die Einsatzkräfte Entwarnung - Unbekannte hatten im Treppenhaus die Scheibe eines Notrufkästchens eingeschlagen und damit Alarm ausgelöst.

Am vergangenen Dienstag (9. Mai) der nächste Alarm: Wieder musste das Einkaufszentrum geräumt werden, wieder ein Notruf-Missbrauch.

Doch diesmal konnten die Sicherheitsleute den Täter stellen. "Der Verdächtige hat die Taten gestanden und wurde der ermittelnden Polizei übergeben", teilt der Shopping-Center mit.

Zu lachen hat der Täter nun nichts mehr! Das Einkaufszentrum lässt derzeit prüfen, ob der Mann für die Notruf-Missbräuche belangt werden kann.

Womöglich muss er die Kosten der Feuerwehreinsätze und die Umsatzeinbußen der Händler bezahlen. Das kann in die Tausende gehen!