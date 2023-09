Nach Prügelei auf Chemnitzer Sonnenberg: 18-Jähriger im Krankenhaus

Die Polizei konnte die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung noch in derselben Nacht stellen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren zwei 18-Jährige offensichtlich am Wochenende in einem Nachtbus mit einer Gruppe junger Leute in einen Streit geraten.

Als das Duo in der Heinrich-Schütz-Straße ausstieg, folgte ihnen die Gruppe und schlug anschließend auf die beiden ein. Die Geschädigten wurden dabei leicht verletzt, wobei einer von ihnen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Angreifer verschwanden. Doch im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnte die Polizei in der Clausewitzstraße eine Gruppe stellen, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Es handelte sich dabei um eine 16-Jährige und einen 14-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit sowie einen Zwölfjährigen, 16- und 19-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit.