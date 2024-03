Nach Wohnungseinbruch in Chemnitz: Diebesgut taucht in Laden auf

Chemnitz - Kurz nach einem Wohnungseinbruch in Chemnitz haben die mutmaßlichen Täter versucht, das Diebesgut zu verkaufen.

Die Chemnitzer Polizei hat nur kurz nach einem Wohnungseinbruch Teile des Diebesguts in einem Geschäft gefunden. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Wie die Polizei mitteilte, war im Laufe des Mittwochs in eine Wohnung auf der Uhlandstraße eingebrochen worden. Die Täter hatten die Wohnungstür gewaltsam geöffnet, die Räume durchsucht und unter anderem einen Fernseher, eine Spielekonsole, einen Laptop und Kleidung im Wert von rund 1500 Euro gestohlen.

"Noch während die Polizisten am Tatort mit der Anzeigenaufnahme beschäftigt waren, ergab sich ein Hinweis, dass in einem nahe gelegenen Geschäft eine derartige Spielkonsole verkauft wird. Die Beamten gingen dem umgehend nach und konnten die mutmaßlich gestohlene Ware fest- und sicherstellen", so eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei.

Wie die Polizisten erfuhren, hatte eine Frau (33) das Gerät in dem Laden abgegeben. Die Beamten konnten den Aufenthaltsort der Deutschen ausfindig machen. In der Wohnung in Chemnitz hielt sich nicht nur die Frau, sondern auch ein 43 Jahre alter Libyer auf.

Die Polizisten trafen aber nicht nur die beiden Personen in der Wohnung an, sondern fanden auch einen Großteil des Diebesgutes aus der Wohnung.