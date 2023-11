Neue Details bekannt: Falsche Polizisten in Chemnitz unterwegs

In Chemnitz geben sich Trickbetrüger aktuell als Polizisten aus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/ZB/dpa

Wie schon am Donnerstag bekannt war, hatten die falschen Beamten in der Theaterstraße und in der Scharnhorststraße zugeschlagen.

"So hatten im Fall in der Theaterstraße zwei Männer bei der Mieterin geklingelt und sich als Polizisten ausgegeben. Da angeblich fremde Personen in der Wohnung gewesen wären, müsse nun eine Prüfung erfolgen", berichtet eine Polizeisprecherin.

Das Duo betrat daraufhin die Wohnung und schaute sich verschiedene Möbelstücke an und öffnete auch ein Wertfach. Kurz darauf gingen die Männer wieder. Bisher wurde in der Wohnung noch kein Stehlschaden festgestellt.

Etwa eine Stunde später schlugen die Trickdiebe im Yorckgebiet zu. Zwei Männer hatten eine Seniorin, die gegen 13.30 Uhr vom Einkauf zurückkam, an ihrer Wohnung in der Scharnhorststraße abgefangen.

"Angeblich wäre in die Wohnung eingebrochen worden, was nun geprüft werden müsse. Die Seniorin wurde anschließend aufgefordert, in ihrer Wohnung vorhandenes Bargeld zu prüfen. Dies tat sie und wurde von einem der Männer begleitet", so die Polizei. Der Komplize rief dann die Frau in einen anderen Raum.

Wenig später verließen die Männer die Wohnung wieder. Erst danach bemerkte die Seniorin, dass ihr 1000 Euro gestohlen wurden.