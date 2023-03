03.03.2023 14:29 6.581 Passanten in Angst! Mann mit Messer läuft durch Chemnitzer Innenstadt

Angst in der Chemnitzer Innenstadt: Passanten riefen am Freitagmittag die Polizei. Ein Mann sei mit einem Messer in der Hand herumgelaufen.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Großalarm für die Polizei: Zwei Männer liefen am Freitag gegen 13.30 Uhr durch die Chemnitzer Innenstadt, einer hielt angeblich ein Messer in der Hand. Verängstigte Passanten wählten den Notruf. Polizeieinsatz an der Zentralhaltestelle in Chemnitz: Passanten alarmierten die Polizei, weil ein Mann angeblich mit einem Messer in der Hand herumlief. © Bernd Rippert Die ersten Meldungen gingen vom Düsseldorfer Platz ein. Doch als die Polizei dort eintraf, waren die Männer bereits verschwunden.

Danach rasten fünf Polizeifahrzeuge unter Blaulicht und Martinshörnern zur Rathausstraße. Hier, am Kaufhof, stellten die Beamten die beiden Männer. Einer hatte tatsächlich ein Messer dabei. Er wurde weiter durchsucht. Ein Polizeisprecher beruhigte: "Uns ist nicht bekannt, dass der Mann jemanden bedroht hatte. Überhaupt ist noch keine Straftat bekannt. Wir prüfen das." Die Polizei konnte die beiden Männer an der Zentralhaltestelle stellen. Einer von ihnen hatte tatsächlich ein Messer dabei. © Bernd Rippert Erst Mitte Februar kam es an der Zentralhaltestelle zu einem Messer-Vorfall. Ein Mann (27) wollte mit einem Messer einen 20-Jährigen attackieren, konnte glücklicherweise in letzter Sekunde gestoppt werden.

