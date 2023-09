Plötzlich war Licht im Flur: Einbrecher plündern Wohnung, während Mieter zu Hause sind

Chemnitz/Plauen - Am frühen Freitagmorgen sind Einbrecher in eine Wohnung auf dem Chemnitzer Sonnenberg eingestiegen. Es ist nicht der einzige Fall dieser Art in der Region.

Auch in Plauen ( Vogtlandkreis ) machten sich Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus zu schaffen.

Die Mieter waren zum Zeitpunkt des Einbruchs in der Wohnung. Sie bemerkten die Täter, als Licht im Flug anging. Als sie der Sache auf den Grund gehen wollten, waren keine Fremden mehr in der Wohnung.

"Aus dieser nahmen sie eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und wenigen Euro Bargeld, ein Handy sowie einen Laptop an sich und verschwanden damit. Der Stehlschaden beläuft sich in Summe auf rund 400 Euro", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die Einbrecher gegen 4.15 Uhr in der Albrechtstraße aktiv. Sie drangen in ein Mehrfamilienhaus ein und machten sich dort in einer Wohnung zu schaffen.

Sie brachen zwischen 22.30 Uhr am Mittwochabend und 5 Uhr am Donnerstagmorgen in ein Mehrfamilienhaus die Eingangstür eines Hauses in der Schenkendorfstraße in der Bahnhofsvorstadt auf. In dem Gebäude stiegen sie dann in zwei Wohnungen ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas geklaut wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

In Bad Brambach wurde dagegen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter klauten aus dem Haus an der Alten Straße ein Smartphone sowie einen Laptop. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 2500 Euro. Die Tatzeit liegt am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 17.30 Uhr.

Zu den Einbrüchen in Plauen und Bad Brambach sucht die Polizei nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges in den genannten Straßen bemerkt hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Zwickau zu melden, unter Telefon: 0375/4284480.