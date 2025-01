Polizeibekannte Taschendiebe zu Gast auf der Reisemesse in Chemnitz

Insbesondere im dichten Gedränge haben Taschendiebe oft leichtes Spiel. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Eigentlich zeigen sich Taschendiebe nicht gerne in der Öffentlichkeit. Doch diese Ganoven in spe machen an diesem Wochenende eine Ausnahme.

Denn hinter den Langfingern stecken Bundespolizisten, die zum Präventionsteam "Taschendiebstahl" gehören.

Noch schnell etwas für die Reise kaufen, eine Fahrkarte am Automaten erwerben oder nach der Abfahrt des Zuges oder des Fliegers schauen. Wer kennt es nicht? Dabei wird häufig das Gepäck aus den Augen gelassen.

Auch dichtes Gedränge und Hektik im Reiseverkehr bieten den Dieben ideale Gelegneheiten, mit einem raschen Griff in fremde Taschen zu greifen und sich das Geld oder Wertsachsen zu schnappen.

In Spielszenen zeigen die Beamten auf der Messe, wie blitzschnell Taschendiebe zuschlagen können und welche Tricks dabei häufig verwendet werden.

Das Präventionsteam präsentiert sich am morgigen Samstag um 17.30 Uhr auf der Hauptbühne.