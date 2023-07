12.07.2023 14:05 990 Polizeieinsatz im Chemnitzer Zentrum: Aggro-Mann soll Frau geschlagen haben

Die Polizei kam am Dienstagabend in der Bahnhofstraße in Chemnitz zum Einsatz. Dort soll ein Mann (28) eine Frau geschlagen haben.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - Polizei-Einsatz im Chemnitzer Zentrum! Die Polizei musste im Chemnitzer Zentrum aufgrund einer Auseinandersetzung eingreifen. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Am Dienstag, gegen 17.40 Uhr, riefen Zeugen die Polizei in die Bahnhofstraße. Grund: Dort soll ein Mann eine Frau geschlagen haben. Als die Polizisten eintrafen, rannte die Frau weg und der Mann versuchte zu flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch einholen. Chemnitz Crime Neue Gewaltwelle unter Migranten in Chemnitzer City: Das fordern Stadträte jetzt "Während seiner Identitätsfeststellung verhielt er sich aggressiv und schmiss persönliche Gegenstände zu Boden. Weil er sich nicht beruhigen ließ und seine Identität nicht geklärt war, wurde er zu einer Dienststelle gebracht. Dabei versuchte er, sich aus den Festhaltegriffen der Polizisten zu befreien und beleidigte die Beamten", so die Polizei weiter. Es handelte sich um einen 28-jährigen Algerier, der zwei Cliptütchen, offenbar mit Haschisch, dabei hatte. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann nun wegen des Körperverletzungsdeliktes, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei der Geschädigten handelt es sich nach Polizeiangaben vermutlich um eine Frau aus dem persönlichen Umfeld des Tatverdächtigen. Die Ermittlungen laufen. Drogen bei Personenkontrolle in Chemnitzer City gefunden Ebenfalls am Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr fand in der Reitbahnstraße im Chemnitzer Zentrum eine Kontrolle statt. Vorab bekam die Polizei einen Hinweis zu möglichen Drogengeschäften. Zwei Männer (24/Algerier, 31/Marokkaner) wurden kontrolliert. Dabei fanden die Polizisten bei dem 24-Jährigen neun Cliptütchen mit augenscheinlich Cannabis. "Die Drogen sowie 70 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung, die sein Begleiter dabeihatte, wurden sichergestellt", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittlungen gegen das Duo wegen Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln laufen. Die beiden Männer erhielten einen Platzverweis.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler