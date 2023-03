Polizeieinsatz im Chemnitzer Zentrum: Mehrere Jugendliche schlagen auf Security-Männer ein

Chemnitz - Zwei Security-Mitarbeiter (37, 38) wollten am Samstagabend in Chemnitz einen Streit schlichten und wurden dabei verletzt.

Polizeieinsatz am Samstagabend in Chemnitz: Mehrere Jugendliche sind in der Theaterstraße auf zwei Security-Mitarbeiter losgegangen. (Archivbild) © Haertelpress

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren gegen 23 Uhr mehrere Jugendliche in der Theaterstraße in eine Auseinandersetzung geraten.

Zwei Security-Mitarbeiter wollten dazwischen gehen und den Streit schlichten.

Doch plötzlich ging die Gruppe von zehn bis zwölf Personen auf die zwei Männer los und schlug auf sie ein.

Die beiden Security-Männer rannten weg, um sich in Sicherheit zu bringen.

"Dabei bewarfen die Unbekannten sie mit Flaschen und versprühten offenbar Reizgas. Die Zwei wurden dabei leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig", so die Polizei weiter.