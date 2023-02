Polizeieinsatz in Chemnitz: Wieder Messer-Ärger in der Innenstadt!

Chemnitz - Schon wieder Messer-Ärger in Chemnitz !

Am Dienstagnachmittag wurde in der Chemnitzer Innenstadt ein mutmaßlicher Messer-Angreifer festgenommen. Das Messer liegt auf dem Boden (unten rechts). © Bernd Rippert

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16.30 Uhr auf der Straße der Nationen am Stadthallenpark zu einer Auseinandersetzung. "Dabei war auch ein Messer im Spiel", so ein Sprecher der Polizei.

Laut ersten Informationen schritt zunächst der Sicherheitsdienst eines Geschäfts ein, dann kamen die Beamten und nahmen den Messer-Mann vorläufig fest.

Genaue Hintergründe seien noch nicht bekannt. Auch zu Verletzten konnte die Polizei noch nichts sagen.