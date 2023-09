13.09.2023 14:46 1.940 Polizeieinsatz in der City: Mann entblößt sich in Chemnitzer Zentrum

Am Dienstagnachmittag entblößte sich in Chemnitz in der Bahnhofstraße offenbar ein Mann (56). Gegen ihn wird nun ermittelt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Entblößer im Chemnitzer Zentrum! In der Bahnhofstraße soll sich am Dienstag ein Mann /56) entblößt haben. (Archivbild) © Kristin Schmidt Gegen 16.50 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass sich ein Mann in der Bahnhofstraße entblößt haben soll. Polizisten kontrollierten dann in der Nähe vom DAStietz den mutmaßlichen 56-jährigen Exhibitionisten. Gegen den Deutschen ermittelt die Polizei nun wegen Verdachts einer exhibitionistischen Handlung.

Titelfoto: Kristin Schmidt