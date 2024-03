18.03.2024 14:45 Rucksack-Raub in Chemnitz: Täter kann nach Verfolgungsjagd flüchten

Am Freitagabend wurde einer 63-jährigen Frau der Rucksack an der Zentralhaltestelle in Chemnitz. Ein aufmerksamer Mann bemerkte den Raub und verfolgte den Dieb.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Raubüberfall am Freitagabend in der Chemnitzer City! Dank eines aufmerksamen Zeugen bekam die 63-Jährige ihren Rucksack wieder. (Archivbild) © Kristin Schmidt Gegen 18.40 Uhr stieg eine 63-jährige Frau aus einem Bus an der Zentralhaltestelle, als sie bemerkte, dass ein unbekannter Mann an ihrem Rucksack zog, den sie in ihrer Hand hielt. Dabei riss der Henkel und der Unbekannte flüchtete mit dem abgefetzten Rucksack in Richtung Moritzstraße. Ein 23-jähriger Zeuge bemerkte den Raub und rannte dem Täter hinterher. Im Bereich der Zschopauer Straße konnte der 23-Jährige den Räuber stellen und führte ihn zusammen mit der 63-Jährigen zum gestohlenen Rucksack, den der Dieb zwischenzeitlich weggeworfen hatte. Chemnitz Crime Zwei Frauen im Chemnitzer Linienbus bespuckt und geschlagen Dabei stellte die Geschädigte fest, dass im Rucksack eine kleine Summe Bargeld fehlte. Der Aufforderung zur Herausgabe des Geldes kam der Täter nur teilweise nach. Anschließend entriss er sich dem Festhaltegriff seines Verfolgers und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine weitere Zeugin filmte das Geschehen und stellte die Aufnahmen für die weiteren Ermittlungen der Polizei zur Verfügung. Durch den Raub entstand letztlich ein geringer Stehlschaden von zehn Euro. Verletzt wurde niemand.

Titelfoto: Kristin Schmidt