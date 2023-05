07.05.2023 11:13 1.825 Schlägerei in Chemnitz: Mann muss mit Kopfverletzung ins Krankenhaus

In Chemnitz-Markersdorf hat es am Samstagabend eine Prügelei zwischen zwei Männern gegeben. Dabei wurde einer am Kopf verletzt, er kam ins Krankenhaus.

Von Melanie Daniel

Chemnitz - Am Samstagabend ist es in Chemnitz-Markersdorf zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. Der Verletzte wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Klaus Jedlicka Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldeten Zeugen gegen 18.40 Uhr, dass sich zwei Männer in der Burkhardtsdorfer Straße geprügelt haben. Einer der Tatverdächtigen sei flüchtig. "Offenbar war das Duo zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten, woraufhin der Eine dann auf den Anderen einschlug", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie einen 34 Jahre alten Mann, der Verletzungen am Kopf hatte. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Chemnitz Crime Pressetermin endete blutig: Faust-Angriff auf TAG24-Fotografen "Ein weiteres Streifenteam stellte währenddessen im Rahmen der Tatortbereichsfahndung und aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibung den flüchtigen, alkoholisierten Tatverdächtigen und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Bei dem Gestellten handelt es sich um einen 27-jährigen Letten", so die Polizei. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Titelfoto: Klaus Jedlicka