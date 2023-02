Schon wieder! Mutmaßlicher Drogendealer in Chemnitzer Innenstadt geschnappt

Chemnitz - Schon wieder schnappte die Polizei in der Chemnitzer Innenstadt einen mutmaßlichen Drogendealer (29).

In der Chemnitzer Innenstadt wurde die Polizeipräsenz erhöht: Das sorgt nicht nur für ein höheres Sicherheitsgefühl, auch Drogendealer werden offenbar öfter dingfest gemacht. © Haertelpress

Einer Polizeistreife fiel am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße ein Mann auf, der versuchte, sich vor den Beamten zu verstecken. An der Zentralhaltestelle kontrollierten die Polizisten den 29-Jährigen.

In seinen Taschen hatte er 18 Cliptütchen voller Cannabis (insgesamt rund 20 Gramm). Daraufhin wurde der Algerier wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz entschied am heutigen Donnerstag, dass der 29-Jährige wieder entlassen wird. "Die Betäubungsmittel wurden indes sichergestellt", so ein Polizeisprecher.

Nur wenige Stunden zuvor, am Mittwochmittag, kontrollierte die Polizei in der Moritzstraße einen Mann (22). Der Pakistaner hatte eine Tüte mit rund 40 Gramm Marihuana dabei.

Auch er wurde wieder auf freien Fuß gelassen, muss nun aber mit Ermittlungen wegen Drogenbesitzes rechnen.