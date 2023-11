Serie reißt nicht ab: Wieder Autoeinbrüche in Chemnitz

In Chemnitz haben sich Einbrecher wieder an Autos zu schaffen gemacht. Die Polizei meldet drei neue Fälle. (Symbolbild) © 123RF / animaflorapicsstock

Wie die Polizei mitteilte, gab es zwischen Freitagnachmittag und Sonntag erneut mehrere Fälle in verschiedenen Stadtteilen. So wurde in der Bernhardstraße ein Ford-Kleintransporter aufgebrochen. Die Täter nahmen einen Laptop im Wert von mehreren hundert Euro mit.

In der Rembrandtstraße griffen sich die Einbrecher aus dem Fußraum eines Skoda eine Sporttasche, in der sich aber nur Bekleidung befand. Der Schaden liegt bei etwa 200 Euro.

"In einem Mercedes-Transporter zurückgelassene Bekleidung lockte offenbar auch Diebe in der Hans-Sachs-Straße an. Offenbar schauten sich die Täter diese genauer an und legten sie zur Seite, ließen sie aber letztlich im Fahrzeug zurück", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Der entstandene Sachschaden wir in den drei Fällen auf mehrere Hundert Euro geschätzt.