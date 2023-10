Sind in Chemnitz Diebe auf Supermarkt-Parkplätzen unterwegs?

Chemnitz - Sind auf Supermarkt-Parkplätzen in Chemnitz Diebe unterwegs?

In Chemnitz sind offenbar Diebe auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten unterwegs. Geht daher auf Nummer sicher, dass Ihr Euer Fahrzeug abgeschlossen habt. (Symbolbild) © 123RF/csakisti

In den vergangenen Tagen bekam die Polizei Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich auf den Parkplätzen von Einkaufsmärkten in Chemnitz aufhielten und eventuell im Zusammenhang mit Diebstählen aus Fahrzeugen stehen könnten.

Am Dienstag vergangene Woche hatte ein Autofahrer sein Fahrzeug kurzzeitig auf einem Discounterparkplatz in der Heinrich-Schütz-Straße abgestellt und seinen Rucksack darin zurückgelassen. Wenig später bemerkte er, dass seine Geldbörse verschwunden war.

"Offenbar hatten sich Unbekannte in seiner Abwesenheit an dem im Fahrzeug zurückgelassenen Rucksack bedient. Ob der Geschädigte vergessen hatte, sein Auto zu verschließen oder die Täter auf noch zu klärende Art und Weise in den Fahrzeuginnenraum gelangt waren, konnte nicht abschließend geklärt werden", teilte die Polizei weiter mit.

Die Geldbörse des Mannes wurde gefunden und im Geschäft abgegeben. Außer eine zweistellige Summe Bargeld und Kleinigkeiten war noch alles drin.

Auf dem Parkplatz hatte der Mann zwei Männer gesehen, die eventuell mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten.