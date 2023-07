19.07.2023 15:27 1.627 Streit eskaliert: Rassistische Äußerungen in Chemnitzer Supermarkt?

In einem Supermarkt in Chemnitz ist am Dienstag ein Streit offenbar aufgrund von rassistischen Äußerungen eskaliert.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In einem Supermarkt in Chemnitz ist am Dienstag ein Streit offenbar aufgrund von rassistischen Äußerungen eskaliert. Nach einem offenbar rassistischen Streit in einem Supermarkt ermittelt nun das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Nach Polizeiangaben gerieten gegen 16 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Bernsdorfer Straße zwei syrische Staatsangehörige (14, 16) mit einer augenscheinlichen Familie verbal aneinander. "Den Angaben zufolge waren die beiden Jugendlichen ausländerfeindlich beleidigt worden", so die Polizei am Mittwoch. Dann soll ein bislang unbekannter Mann nach dem 14-Jährigen mit einem Einkaufskorb geschlagen haben. Chemnitz Crime Klo-Werfer von A72 wegen versuchten Mordes angeklagt: Tätern droht lange Haftstrafe! Ein Mitarbeiter ging dazwischen, die Beteiligten stritten sich dann aber vor dem Markt weiter. Dort sollen auch die Frau und das Kind beleidigend geworden sein. Es kam zudem zu Handgreiflichkeiten des Mannes und der Frau. Weiter soll die Frau den Hitlergruß gezeigt haben, bevor das Trio mit einem Auto wegfuhr, heißt es weiter. Das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt zu dem Fall.

