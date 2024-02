Streit in Chemnitz eskaliert: Mann in Nachtbus verletzt

Chemnitz - Bei einem Streit in einem Nachtbus in Chemnitz ist ein Mann (39) verletzt worden.

Gegen 1.35 Uhr kam es im Ortsteil Kapellenberg in einem Bus der Linie N15 zu einer handfesten Auseinandersetzung.

"Nach gegenwärtigem Kenntnisstand stieg ein 39-Jähriger mit einem Begleiter an der Haltestelle Irkutsker Straße in den Bus der Linie N15 ein. Anschließend geriet der 39-Jährige mit einem oder mehreren Businsassen in Streit", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Das Ganze zog sich bis zur Ecke Stollberger Straße/Haydnstraße.

Ein Unbekannter verletzte den 39-Jährigen, der in ein Krankenhaus gebracht wurde, leicht. Der Täter war nicht mehr vor Ort.

Polizisten befragten mehrere Zeugen, aber auch dadurch ergaben sich zunächst keine weiteren Hinweise.

Die Videoaufnahmen aus dem Bus wurden gesichert, außerdem wird der 39-Jährige zeitnah eingehend befragt.