05.10.2023 14:17 633 Streit in Chemnitzer Straßenbahn eskaliert: Reizgas-Attacke!

Am Mittwochabend ist in einer Straßenbahn in Chemnitz ein Streit zwischen einem Mann und vier Jugendlichen eskaliert.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist am Mittwochabend in einer Straßenbahn ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. In einer Straßenbahn in Chemnitz ist am Mittwochabend ein Streit eskaliert. (Symbolbild) © Kristin Schmidt Gegen 21.50 Uhr kam es laut Polizei in der Tram der Linie 4, die stadtauswärts unterwegs war, zu der Auseinandersetzung zwischen einem Mann (21) und vier unbekannten Jugendlichen. Als der Streit eskalierte, schlug einer der Jugendlichen den 21-Jährigen. Als die Gruppe an der Haltestelle "Falkeplatz/Museum Gunzenhauser" ausstieg, sprühte einer der unbekannten Jugendlichen Reizgas in die Bahn. Chemnitz Crime Fahrrad getunt: Pedelec schafft es auf 30 km/h Die vier flüchteten dann in unbekannte Richtung. "Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurden der 21-Jährige sowie eine Jugendliche (16) und eine derzeit unbekannte Frau in der Straßenbahn dadurch leicht verletzt. Nach der Erstversorgung der Geschädigten durch Rettungskräfte wurde der 21-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", so die Polizei weiter. Polizei Chemnitz sucht Zeugen zu dem Vorfall im Zentrum Zu dem Quartett ist nur bekannt, dass sie Ukrainisch gesprochen haben sollen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und fragt: Wer hat das beschriebene Geschehen in der Straßenbahn bemerkt oder ist ebenfalls betroffen? Wer hat die Täter nach Verlassen der Straßenbahn im Bereich des Falkeplatzes/Zwickauer Straße beobachtet und kann Angaben zu ihren Identitäten machen? Die unbekannte verletzte Frau und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371/52630 entgegen.

Titelfoto: Kristin Schmidt