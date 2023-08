07.08.2023 13:04 1.173 Streit in Chemnitzer Wohnung eskaliert: Mann mit Messer verletzt

In Chemnitz sind am Sonntag in einer Wohnung in der Parkstraße zwei Männer verletzt worden. Offenbar war ein Streit eskaliert.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Sonntag ist in einer Wohnung im Chemnitzer Ortsteil Kapellenberg ein Streit eskaliert, bei dem zwei Männer verletzt worden sind. Nach einem Streit in einer Wohnung in Chemnitz ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © dpa/Christophe Gateau Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 14 Uhr in der Parkstraße zu dem Einsatz. Dort waren zwei Männer (31, 44) aneinandergeraten, wobei der Jüngere den Älteren offenbar mit einem Messer verletzt hatte. Auch der 31-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Chemnitz Crime Im Alkoholrausch durch Chemnitz: Polizei zieht mehrere Suff-Fahrer aus dem Verkehr "Die beiden ukrainischen Staatsangehörigen wurden in ein Krankenhaus gebracht", heißt es weiter. Die Hintergründe sind noch unklar, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Titelfoto: dpa/Christophe Gateau