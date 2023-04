Tausende Euro Schaden bei Einbrüchen: Radlader, Caddy und Bargeld geklaut

Waldheim/Großhartmannsdorf - In der Nacht zu Donnerstag hat es in Mittelsachsen mehrere Einbrüche bei Firmen gegeben. Der entstandene Schaden ist enorm.

In Mittelsachsen sind Einbrecher bei mehreren Firmen eingestiegen. (Symbolbild) © 123RF/couperfield

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich Einbrecher in Mulda zwischen 19.30 Uhr am Mittwochabend und 6 Uhr Donnerstagfrüh in der Straße Helbigsdorf Zutritt auf ein Firmengelände.

"Dort betraten sie mehrere Gebäude und durchsuchten das Innere nach Brauchbarem. Letztlich verschwanden sie nach dem derzeitigen Kenntnisstand mit einigen tausend Euro Bargeld", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Täter erbeuteten nicht nur Bargeld, sie hinterließen auch einen enormen Schaden: nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro.

In Großhartmannsdorf stiegen Einbrecher gleich in zwei Firmen auf der Muldaer Straße ein. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 6.15 Uhr am Donnerstag.

Bei dem einen Unternehmen wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts geklaut. Bei der anderen Firma entwendeten die Täter einen dunkelblauen VW Caddy. Das 16 Jahre alte Fahrzeug wird auf einige Tausend Euro Wert geschätzt.

"Zudem hatten die Unbekannten mehrere Firmenräume betreten und diese durchwühlt. Ob neben dem VW noch weitere Gegenstände entwendet wurden, muss noch geprüft werden", teilte die Polizei am Donnerstag mit.