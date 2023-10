05.10.2023 14:49 866 Ticketautomat an Klinikum Chemnitz aufgehebelt: Überwachungskamera filmt Täter

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Chemnitz einen Ticketautomaten an einem Klinikparkplatz in der Flemmingstraße aufgehebelt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Unbekannte haben in Chemnitz in der Nacht zu Donnerstag einen Automaten am Klinikparkplatz aufgehebelt und das Geld geklaut. Die Polizei hat nun die Aufnahmen einer Überwachungskamera ausgewertet. Unbekannte hebelten einen Ticketautomaten an einem Klinikparkplatz in der Flemmingstraße auf. (Archivbild) © Maik Börner Eine Sicherheitsmitarbeiterin des Klinikums informierte gegen 1 Uhr die Polizei über einen aufgehebelten Ticketautomaten an einem Klinikparkplatz in der Flemmingstraße. Unbekannten hatten den Automaten aufgehebelt und die Geldkassette mitgehen lassen. Der Stehl- und Sachschaden beträgt circa 1600 Euro. "Im Zuge erster polizeilicher Maßnahmen stellte sich zudem bei der Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera heraus, dass es sich um zwei Täter gehandelt hatte. Einer der Männer trug ein helles Oberteil mit Kapuze, dunkle Hosen und eine Warnweste. Sein Komplize war dunkel bekleidet. Auch er trug eine Warnweste", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls laufen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371 387-102 entgegen.

Titelfoto: Maik Börner