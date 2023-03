Über ein Kilo Drogen dabei: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Chemnitzer Polizei

Ein Drogenvortest schlug bei dem Fahrer ebenfalls positiv an, auf Cannabis und Amphetamine. Doch das war noch nicht alles, wie die Polizei weiterhin berichtet: "Wie sich zudem herausstellte, standen sowohl der Tatverdächtige als auch der Scooter in Fahndung."

Doch der Mann bog plötzlich in einen Hinterhof ab und verschwand dann in einem Hauseingang.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilt, wollten Beamte den 34 Jahre alten E-Scooter-Fahrer am frühen Freitagnachmittag auf der Paul-Jäkel-Straße in Schloßchemnitz einer Kontrolle unterziehen.

Der Roller war im vergangenen September bei einem Einbruch in einen Keller in der Hohe Straße auf dem Chemnitz Kaßberg geklaut worden. Wie der 34-Jährige in Besitz des E-Mobils kam, muss im Zuge der Ermittlungen geklärt werden. "Gegen ihn wird nun außerdem wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt", so die Polizei.

Da auch noch ein Haftbefehl gegen den Mann offen war, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Erst Mitte Februar hatte die Polizei einen E-Scooter-Fahrer (40) erwischt, der nicht nur unter Drogen stand, sondern auch noch betrunken war. Der E-Scooter des Mannes stammte ebenfalls aus einem Kellereinbruch.