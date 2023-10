05.10.2023 16:05 2.117 Vandalismus auf Chemnitzer Kaßberg: Blindensignal an Ampel zerstört, Baustelle dauert länger

Unbekannte haben das Blindensignal an der Ampel der Baustelle in der Henriettenstraße in Chemnitz zerstört.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Blindensignal an Baustelle auf dem Kaßberg in Chemnitz zerstört! Unbekannte haben das Blindensignal an der Ampel der Baustelle in der Henriettenstraße zerstört. © Claudia Ziems Wie die Stadt mitteilte, haben offenbar Unbekannte an der Baustelle auf der Henriettenstraße zwischen Franz-Mehring-Straße und Erich-Mühsam-Straße das akustische Signal für Sehbehinderte beschädigt. Festgestellt wurde das bei einer Kontrolle der Verkehrssicherung: "Konkret wurden durch Fremdeinwirkung die Verbindungsleitungen zur Blindenakustik an den Lichtzeichenanlagen zerstört. Dies stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und damit einen Straftatbestand nach § 315 b StGB dar", heißt es weiter. Die Blindensignalisierung funktioniert dadurch aktuell nicht mehr. Noch wird geprüft, ob eine Reparatur möglich ist. Die Wiederbeschaffung der zerstörten Systemtechnik stellt sich laut Stadt als problematisch dar. Chemnitz Crime Fahrrad getunt: Pedelec schafft es auf 30 km/h Die Blindenakustik an der Fußgängerampel hatte eine Zeitschaltuhr (Mo.-Fr. 6 bis 20 Uhr und Sa.-So. 8 bis 18 Uhr). Die Lautstärke des Signals war der Umgebungslautstärke angepasst. Baustelle in der Henriettenstraße dauert länger In wenigen Tagen soll der neue Gehweg in der Henriettenstraße fertig sein. Danach wird die Fahrbahn der Henriettenstraße erneuert. Die Vollsperrung in dem Bereich besteht seit September. Ursprüngliches Bauende war der 13. Oktober, laut Stadt werden die Arbeiten hier aber länger dauern: "Nach derzeitigen Kenntnisstand verlängert sich die Bauzeit um zwei Wochen", heißt es aus dem Rathaus. Während der Zeit ist die Fahrbahn im Kreuzungsbereich Franz-Mehring-Straße/Henriettenstraße eingeschränkt, der Verkehr wird per Baustellenampel gesteuert. Voraussichtlich Ende Oktober soll dann das Projekt der Fahrbahn- und Gehwegsanierung auf dem Abschnitt zwischen Barbarossastraße und Franz-Mehring-Straße abgeschlossen werden. Weitere Bauarbeiten auf der Henriettenstraße sind nach Angaben der Stadt dann vorerst nicht geplant.

Erstmeldung: 5. Oktober, 11.08 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.05 Uhr

Titelfoto: Claudia Ziems