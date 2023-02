Versuchter Messer-Angriff in Chemnitzer Innenstadt: Polizei schnappt Täter, lässt ihn dann wieder frei

Chemnitz - Das hätte böse enden können: Ein Mann (27) wollte am Sonntagabend einen weiteren Mann in der Chemnitzer Innenstadt mit einem Messer attackieren. Nur durch aufmerksame Zeugen konnte die Bluttat verhindert werden.

Am Sonntagabend klickten an der Zentralhaltestelle in Chemnitz die Handschellen: Ein Messer-Mann (27) wurde vorläufig festgenommen, ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. © Haertelpress

Gegen 20.15 Uhr geriet der 27-Jährige mit einem 20-Jährigen in einem Schnellrestaurant an der Zentralhaltestelle in Streit. Plötzlich verließ der Mann das Restaurant und kehrte kurze Zeit später mit einem Messer in der Hand zurück.

Passanten und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkten, dass der Messer-Mann den 20-Jährigen attackieren wollte und schritten in letzter Sekunde ein.

Daraufhin flüchtete der Täter, konnte allerdings wenig später in einem CVAG-Bus vom Sicherheitsdienst geschnappt werden. Die alarmierten Polizisten nahmen anschließend das Messer an sich und legten dem Algerier Handschellen an. Verletzt wurde niemand.