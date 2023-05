Wände und Decken aufgerissen: Buntmetalldiebe schlagen in Chemnitzer Schule zu

Chemnitz/Mittweida - In den vergangenen Tagen haben sich Buntmetalldiebe in Chemnitz und der Region zu schaffen gemacht.

Die Polizei ermittelt zu mehreren Buntmetalldiebstählen in Chemnitz und der Region. (Symbolbild) © Christian Horz/ 123 RF

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stiegen Einbrecher zwischen dem 28. April und dem gestrigen Samstag (13. Mai) in ein leerstehendes Gebäude in Altchemnitz ein. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Schule an der Annaberger Straße.

"Im Inneren entwendeten sie aus mehreren Räumen Kupferleitungen der Heizungen sowie verlegte Elektroinstallation", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Täter gingen bei dem Einbruch und dem Diebstahl äußerst brutal zu Werke. Sie zerstörten Trockenbauwände und rissen Deckenverkleidungen auf, um an die Leitung zu kommen.

"Zur Höhe des Sach- und Stehlschadens liegen noch keine konkreten Angaben vor. Ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro gilt allerdings als wahrscheinlich", teilte die Polizei mit.

Auch in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) suchten Diebe zwischen Montagmorgen und Mittwochmorgen in der vergangene Woche ein Wohnhaus in der Straße Am Schwanenteich heim. Dort klauten sie vier Meter Kupferfallrohr und einen Meter Blitzschutz. Außerdem demontierten sie die dazugehörigen Schellen und nahmen diese mit.

Der entstandene Schaden liegt bei schätzungsweise 4000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.