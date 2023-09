Wer kennt diese Computertechnik? Chemnitzer Polizei sucht Eigentümer

Diese Computertechnik wurde von der Polizei bei einem Jugendlichen sichergestellt. © Polizei Chemnitz

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde Mitte August ein 16-jähriger Jugendlicher in der Chemnitzer Innenstadt von Beamten kontrolliert. In seinem Rucksack hatte der junge Deutsche einen Desktop-Computer dabei.

"Es ergab sich der Verdacht, dass das Gerät gestohlen war, weshalb es sichergestellt wurde. Auch im Zimmer des 16-Jährigen an seiner Chemnitzer Wohnanschrift wurde eine Vielzahl elektronischer Gerätschaften, teilweise originalverpackt, sichergestellt, welche mutmaßlich gestohlen worden waren", berichtete eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Bei der Technik handelte es sich um sechs Mini-Tower-Gehäuse von der Marke "LC Power", sechs Gaming-Tastaturen ebenfalls von LC Power, eine PC-Maus sowie einen Monitor von Samsung.

"Anhand des Zustands lässt sich vermuten, dass die Gegenstände möglicherweise in einem Keller gelagert waren und daraus gestohlen wurden", so die Polizeisprecherin.