09.07.2023 Wieder Auseinandersetzung in Chemnitzer City: Zwei Männer verletzt

Polizisten haben am Samstag zwei verletzte Männer in der Bahnhofstraße in Chemnitz entdeckt. Diese gaben an, von mehreren Unbekannten geschlagen worden zu sein.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - In Chemnitz wurden am Samstagabend zwei Männer bei einer Auseinandersetzung verletzt. Polizisten entdeckten die Verletzten in der Chemnitzer Bahnhofstraße. (Archivbild) © Uwe Meinhold Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bemerkten Polizisten gegen 23.30 Uhr in der Bahnhofstraße zwei Verletzte (32, 44). "Die Geschädigten gaben an, von mehreren Unbekannten geschlagen worden zu sein. Personenbeschreibungen und die konkrete Anzahl der Angreifer konnten die Männer nicht nennen", so ein Polizeisprecher. Eine medizinische Versorgung lehnten die beiden Männer ab. Chemnitz Crime Nach Angriff auf Chemnitzer Jugendclub: Verdächtiger (60) ermittelt Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. In den vergangenen Wochen ist es in Chemnitz immer wieder zu Schlägereien mit Verletzten gekommen. Erst am Mittwochabend gab es eine Auseinandersetzung am Thomas-Mann-Platz, bei der drei Personen durch Faustschläge und Gürtel verletzt wurden.

Titelfoto: Uwe Meinhold