Wohnungseinbrüche in Chemnitz: Spielkonsole und Bargeld geklaut

Durch Aufhebeln der Wohnungstür gelangten die Einbrecher in die Räume. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann

Am Donnerstagmorgen hebelten laut Polizei Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Harthwald auf. Sie durchsuchten die Räume und klauten unter anderem einen Werkzeugkoffer, eine Spielkonsole und einen Rucksack. Der bei dem Einbruch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1800 Euro.

Die mutmaßlichen Täter wurden offenbar von Zeugen gesehen.

"Es soll sich zum einen augenscheinlich um eine Frau handeln mit roten, langen, zum Zopf gebundenen Haaren. Sie ist etwa Ende 20 bis Anfang 30, schlank und trug eine schwarz-weiße Jacke. Sie war in Begleitung einer weiteren Person", teilte die Polizei weiter mit.

Die beiden sollen aus einem weißen Renault mit Chemnitzer Kennzeichen (C - GL ...) ausgestiegen und dann auch damit geflüchtet sein. Der Fahrer wurde folgendermaßen beschrieben: helle, kurz geschorene Haare und trug einen Dreitagebart.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer kann weitere Angaben zur Identität der beschriebenen Personen machen? Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.