Zigaretten-Raub in Chemnitz: Mann geschlagen und beklaut!

Chemnitz - Kippen-Raub in Chemnitz !

Ein Mann (47) wurde am Sonntagabend in der Beyerstraße in Chemnitz geschlagen und ausgeraubt. © Kristin Schmidt

Am gestrigen Sonntagabend rauchte ein Mann (47) gegen 22.30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Beyerstraße eine Zigarette.

"Dabei sprach ihn ein Unbekannter aus einer Gruppe, die sich an der Ecke zur Limbacher Straße aufhielt, heraus an. Er forderte im weiteren Verlauf von dem 47-Jährigen die Herausgabe seiner Zigaretten", erklärt eine Polizeisprecherin.

Plötzlich schlug er den 47-Jährigen und riss an seiner Jacke. Dabei fiel eine Kippenschachtel zu Boden. Der Täter krallte sich die Zigaretten und drückte sein Opfer gegen eine Mülltonne.

"Als der Geschädigte bemerkte, dass der Angreifer versuchte an seine Gürteltasche zu kommen, stieß er diesen von sich weg und rettete sich in seine Wohnung", heißt es von der Polizei. Der Kippen-Räuber verschwand in Richtung Matthesstraße.

So wird der Täter beschrieben: