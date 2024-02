Zoff in Chemnitzer Linienbus: Drei Kontrolleure verletzt

Chemnitz - Heftiger Zoff in einem Linienbus der CVAG in Chemnitz ! Auf dem Sonnenberg wurden drei Kontrolleure durch zwei Brüder verletzt.

In diesem Bus kam es am Dienstag zu einer heftigen Auseinandersetzung. Drei Kontrolleure wurden dabei verletzt. © Chempic

Das Ganze geschah am gestrigen Dienstag gegen 12.20 Uhr in der Fürstenstraße. Dort waren zwei Brüder (13, 20) mit drei Kontrollpersonen in der Buslinie 31 in Streit geraten.

Dabei sollen die Brüder auf die drei CVAG-Mitarbeiter eingeschlagen und eingetreten haben. Die Kontrolleure, zwei Frauen (37, 46) und ein Mann (29), wurden dabei verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Wie es genau zu der Auseinandersetzung kam, ist derzeit noch unklar.