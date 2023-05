Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Regiobahn

Flöha/Freiberg - Am Donnerstagvormittag ist es in einem Zug der Mitteldeutschen Regiobahn zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Personen verletzt wurden.

Am Donnerstag ist es in der Mitteldeutschen Regiobahn bei Flöha zu einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten gekommen. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, informierte eine Kundenbetreuerin am Donnerstag gegen 9.10 Uhr die Leitstelle, über den Vorfall, der sich in einem MRB-Zug zwischen Flöha und Freiberg in Fahrtrichtung Dresden ereignete.

"Eine Streife der Bundespolizei begab sich unmittelbar mit Sonder- und Wegerecht zum Bahnhof Freiberg. Zugleich wurde bei der Landespolizei um Unterstützung weiterer Kräfte ersucht", so ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Chemnitz.

Als der Zug planmäßig in Freiberg ankam, nahm die Polizei Kontakt zu der Kundenbetreuerin auf und suchte die Tatbeteiligten.

"Die beiden 19- und 20-jährigen Syrer konnten noch in der Bahn festgestellt werden. Sie wurden getrennt und aus dem Zug verbracht. Aufgrund sichtbarer Gesichtsverletzungen wurde der Rettungsdienst durch die vor Ort eingesetzten Kräfte angefordert", teilte die Bundespolizei mit.

Die beiden Verletzten lehnten eine ärztliche Behandlung aber ab.