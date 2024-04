Zwei versuchte Einbrüche in einer Nacht: Täter haben es auf Juweliere abgesehen

Chemnitz/Flöha - Die Polizei ermittelt zu zwei versuchten Einbrüchen in Juweliergeschäfte in Chemnitz und Flöha (Landkreis Mittelsachsen ). Es werden auch Zeugen gesucht.

In Chemnitz und Flöha wollten Unbekannte in zwei Juweliergeschäfte einsteigen. (Symbolbild) © dmyto/123RF

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht zu Samstag zu. In Chemnitz wurde in der Zeit zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 4.30 Uhr am frühen Samstagmorgen die Scheibe eines Juweliers in der Annaberger Straße beschädigt. Die Täter wollten offenbar an die Auslage gelangen und versuchten dabei das Schaufenster mit einem bislang unbekannten Gegenstand einzuschlagen. Das Glas hielt stand und wurde nur beschädigt.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

In Flöha wollten die Täter in ein Juweliergeschäft in der Rudolf-Breitscheid-Straße einsteigen. Anwohner bemerkten gegen 3.40 Uhr dumpfe Schläge.

"Als sie auf die Straße sahen, bemerkten sie zwei dunkel gekleidete Gestalten, die sich offensichtlich an einem Juweliergeschäft zu schaffen machten. Sofort nach der Ansprache durch die Zeugen flüchtet das Duo zu einem um die Ecke stehenden Auto", so eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei.