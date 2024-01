Der Frühling liegt in der Luft: Erste Frühblüher in Chemnitz gesichtet

Chemnitz - In Chemnitz liegt aktuell der Frühling in der Luft: Der Schnee von vergangener Woche ist geschmolzen, die Sonne lacht, und die Temperaturen sind mild. Sogar die ersten Frühblüher kommen aus dem Boden.

Auch wenn es nachts noch bitterkalt wird, mit Temperaturen von teilweise minus drei Grad, ist es tagsüber dank der vielen Sonne richtig angenehm. Am gestrigen Sonntag kletterten die Temperaturen nachmittags laut Kachelmannwetter sogar in den zweistelligen Bereich - auf zehn Grad.

Auch die Schneeglöckchen sind in Chemnitz schon zu sehen. © privat

In den kommenden Tagen bleibt es ähnlich mild wie am vergangenen Wochenende. Laut DWD herrscht aktuell Hochdruckeinfluss mit dünnen Schleierwolken und viel Sonnenschein. Am Montag liegen die Höchsttemperaturen bei sieben bis zwölf Grad, nachts bei maximal zwei Grad. Am Dienstag ist es etwas stärker bewölkt, trotzdem gibt es Sonnenschein und bis zu zehn Grad. Der Trend setzt sich auch am Mittwoch fort, allerdings kann es da auf dem Fichtelberg zu Sturmböen kommen.

Auch der Februar startet erst einmal frühlingshaft.

Sollte es noch einmal richtig kalt werden, ist das für die Frühblüher auch kein Drama. Sie wachsen sogar durch eine Schneedecke hindurch, wenn der Boden nicht gefroren ist.

Die Schneeglöckchen (Galanthus) gehören zu den Frostkeimern. Das bedeutet, die kleinen Zwiebeln brauchen den Frost, um zu sprießen.