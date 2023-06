27.06.2023 08:39 Brandstiftung? Feuer in Wohnung auf Chemnitzer Sonnenberg

Auf dem Sonnenberg in Chemnitz hat es am Dienstagmorgen einen Feuerwehreinsatz gegeben. In der Markusstraße war es zu einem Wohnungsbrand gekommen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz auf dem Sonnenberg in Chemnitz! In einer Wohnung in der zweiten Etage war ein Feuer ausgebrochen. © Harry Härtel Gegen 6.30 Uhr wurde die Feuerwehr zur Markusstraße gerufen. Dort war aus noch unklarer Ursache in einer Wohnung in der zweiten Etage ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Vor-Ort-Informationen wurde bei dem Brand niemand verletzt, etwa 20 Personen mussten evakuiert werden. Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst, Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren - insgesamt 44 Einsatzkräfte.

Feuerwehreinsatz am Dienstagmorgen in der Markusstraße in Chemnitz. © Harry Härtel Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Harry Härtel