05.01.2024 06:37 551 Brandstiftung? Laube in Chemnitz steht in Flammen

In der Nacht zu Freitag brannte eine Laube in der Straße An der Dresdner Bahnlinie in Chemnitz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der Nacht zu Freitag ist in Chemnitz eine Laube abgefackelt. Die Einsatzkräfte konnten ein Ausbreiten des Feuers auf andere Lauben verhindern. © Harry Härtel Gegen 3 Uhr stand in der Straße An der Dresdner Bahnlinie in einer Kleingartenanlage aus noch unklarer Ursache eine Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Lauben verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Harry Härtel