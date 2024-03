31.03.2024 16:10 Feueralarm in Chemnitzer Kleingartenanlage

Feuerwehreinsatz am Ostersonntag in einer Kleingartenanlage in Chemnitz. Zwei Gartenlauben standen am Nachmittag im Vollbrand.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Am heutigen Ostersonntag musste die Feuerwehr Chemnitz zu einem Großeinsatz ausrücken. Die Flammen waren schon von Weitem zu sehen. © Jan Härtel Gegen 15 Uhr wurden die Kameraden zu einer Gartensparte nahe der Geibelstraße gerufen. Ersten Informationen zufolge brannten dort zwei Gartenlauben. Vor Ort stellten sich die Löscharbeiten als besonders gefährlich heraus, da sich in den Gartenhütten auch Gasflaschen befanden. Ob diese möglicherweise zum Brand geführt haben, ist aktuell noch unklar. Das Feuer konnte ohne weitere Vorkommnisse gelöscht werden. Die Lauben waren jedoch durch die Flammen völlig zerstört worden. Aktuellen Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden dauern aktuell noch an.

Titelfoto: Jan Härtel