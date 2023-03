22.03.2023 12:54 754 Feuerwehr-Einsatz in Chemnitzer Fitness-Center

Die Feuerwehr musste am Mittwoch in die Dittersdorfer Straße in Chemnitz ausrücken. Dort gab es eine Rauchentwicklung im Bereich einer Sauna.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitzer Fitness-Center! Feuerwehreinsatz am Mittwoch in der Dittersdorfer Straße. © Haertelpress Gegen 11.20 Uhr wurde die Feuerwehr am Mittwoch in die Dittersdorfer Strasse gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage im Bereich der Sauna ausgelöst. Offenbar war ein Stück Plastik angeschmort, dadurch entstand die Rauchentwicklung.

"Es kam weder zu Personen- noch zu Sachschäden", so ein Sprecher der Polizei Chemnitz gegenüber TAG24.

Titelfoto: Haertelpress