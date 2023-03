09.03.2023 09:18 2.092 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Auto in Garage ausgebrannt

An der Chemnitzer Planitzwiese hat es am Donnerstagmorgen in einem Garagenkomplex gebrannt. Die Feuerwehr musste zur Kontrolle auch angrenzende Garagen öffnen.

Von Melanie Daniel

Chemnitz - Die Chemnitzer Feuerwehr wurde am Donnerstagmorgen zu einem Garagenbrand gerufen. In einem Garagenkomplex an der Chemnitzer Planitzwiese ist ein Auto ausgebrannt. © Harry Härtel/Haertelpress Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Auto in einer Garagengemeinschaft an der Chemnitzer Planitzwiese in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 7 Uhr zu dem Feuer gerufen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Verletzte gab es, nach ersten Informationen, nicht. Chemnitz Feuerwehreinsatz Chemnitz: Zwei Autos komplett ausgebrannt Für das Fahrzeug, das in der Garage geparkt war, gab es keine Rettung, es brannte aus. Ob weitere Garagen von dem Feuer betroffen waren, ist noch unklar. Zur Kontrolle mussten aber auch angrenzende Garagen geöffnet werden.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress