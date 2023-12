Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand auf Holzhandel-Gelände

Chemnitz - Großer Feuerwehreinsatz in Chemnitz-Rabenstein am Mittwochabend! Auf dem Gelände eines Holzfachmarktes brach ein Feuer aus.

Auf dem Gelände eines Holzhandels in Chemnitz-Rabenstein brach am Mittwochabend ein Feuer aus. © Haertelpress

Gegen 18 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehrautos zu einem Holzhandel an der Oberfrohnaer Straße aus. Auf dem Gelände waren offenbar Baustoffe in Brand geraden - Flammen erhellten die Nacht!



Schnell begannen die Löscharbeiten. Diese dauern derzeit noch an. Auch Rettungskräfte, Polizei und das THW waren vor Ort.

Die Oberfrohnaer Straße wurde wegen des Einsatzes voll gesperrt. "Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", heißt es von der Polizei.

Laut TAG24-Informationen breitete sich extremer Rauchgeruch in Rabenstein aus. Anwohner hielten die Fenster geschlossen!