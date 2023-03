28.03.2023 08:42 577 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Container stehen in Brand

Immer wieder kommt es in Chemnitz zu Containerbränden. So auch am Montagabend in der Carl-von-Ossietzky Straße.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Neben dem Feuer in einem Chemnitzer Plattenbau wurde die Feuerwehr am Montagabend auch zu brennenden Containern gerufen. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen auf weitere Mülltonnen verhindern. © Haertelpress Gegen 23.30 Uhr musste die Feuerwehr Chemnitz in die Carl-von-Ossietzky Straße, Ecke Ernst-Enge-Straße ausrücken. Dort sind mehrere Container in Brand geraten. Dabei wurden einige Mülltonnen komplett zerstört. Ein weiteres Übergreifen konnte die Feuerwehr verhindern. Einige Tonnen wurden durch die Hitze nur beschädigt. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind bisher noch nicht bekannt. Chemnitz Feuerwehreinsatz Es nimmt kein Ende: Schon wieder Feuer in Chemnitzer Plattenbau Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bereits am Sonntagabend brannten zwei Mülltonnen auf dem Kaßberg in der Ahornstraße. Offenbar zündeten Unbekannte den Inhalt einer Papiertonne an, wodurch diese und ein weiterer Abfallcontainer abbrannten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Titelfoto: Haertelpress