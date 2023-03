20.03.2023 10:57 878 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Explosion in Lagerhalle

In Chemnitz ist es am Montag in einer Lagerhalle in der Agnesstraße zu einer Explosion gekommen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Montagvormittag in Chemnitz! In der Lagerhalle hatte es am Montag eine Explosion gegeben. © Haertelpress In einer Lagerhalle in der Agnesstraße neben der Josephinenschule war gegen 9.15 Uhr nach einer Explosion ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte an, um das Feuer zu löschen. Nach ersten Angaben vor Ort soll eine Person schwer verletzt worden sein. Chemnitz Feuerwehreinsatz Zündel-Irrsinn in Chemnitz! Mann macht Feuer auf Balkon Die Ursache für die Explosion ist noch unklar, aktuell wird ein ABC-Einsatz vorbereitet. Die Joesphinenschule musste evakuiert werden, im vorderen Bereich der Agnesstraße. Von der Ottostraße bis zur Straße der Nationen zwischen Christian-Wehner-Straße und Wilhelm-Külz-Platz wird es mehrfach kurzfristige Sperrungen geben, meldet die Polizei. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Dichter Rauch stieg an der Lagerhalle in der Agnesstraße auf. © Haertelpress Über die Warn-App NINA wurden die Anwohner dazu aufgerufen, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erstmeldung: 20. März, 10.57 Uhr, aktualisiert: 11.03 Uhr

Titelfoto: Haertelpress