Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Explosion in Lagerhalle, Arbeiter schwer verletzt

In Chemnitz ist es am Montag in einer Lagerhalle in der Agnesstraße zu einer Explosion gekommen.

Von Bernd Rippert, Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Montagvormittag in Chemnitz! In der Lagerhalle hatte es am Montag eine Explosion gegeben. © Haertelpress In einer Lagerhalle in der Agnesstraße neben der Josephinenschule war gegen 9.15 Uhr nach einer Explosion ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte an, um das Feuer zu löschen. Ein Arbeiter (53) erlitt bei dem Vorfall schwerste Verbrennungen und Verätzungen im Gesicht. Der Mann musste in eine Spezialklinik geflogen werden. Chemnitz Feuerwehreinsatz Verheerender Brand in Mehrfamilienhaus: Vier Verletzte, darunter drei Kinder Feuerwehrchef René Kraus: "Wir fanden vor Ort eine starke Rauchentwicklung vor. Während der Löscharbeiten kam es immer wieder zu kleinen Explosionen." Das Löschwasser sei massiv verseucht, um welche Chemikalien es sich genau handelt, sei noch unklar. Das Umweltamt ist vor Ort um zu verhindern, dass die Stoffe ins Grundwasser gelangen, ABC-Einsatzkräfte dekontaminieren die Feuerwehrleute. ABC-Einsatz: Die Kameraden der Feuerwehr mussten von den Chemikalien befreit werden. © Haertelpress Kurzzeitige Straßensperrungen nötig Dichter Rauch stieg an der Lagerhalle in der Agnesstraße auf. © Haertelpress Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Die Joesphinenschule musste evakuiert werden, im vorderen Bereich der Agnesstraße. Von der Ottostraße bis zur Straße der Nationen zwischen Christian-Wehner-Straße und Wilhelm-Külz-Platz wird es mehrfach kurzfristige Sperrungen geben, meldet die Polizei. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feueralarm in Chemnitzer City: Finanzamt evakuiert! Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Über die Warn-App NINA wurden die Anwohner dazu aufgerufen, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erstmeldung: 20. März, 10.57 Uhr, aktualisiert: 11.38 Uhr

Titelfoto: Haertelpress